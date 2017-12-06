AFP: умер певец Джонни Холлидей

Французский рок-исполнитель и композитор Джонни Холлидей скончался в возрасте 74 лет. Как передает Арменпресс , об этом в среду сообщает агентство France-Presse со ссылкой на супругу певца.

"Джонни Холлидей ушел. Я пишу эти слова, не веря в них, и все же это правда. Моего мужчины больше нет, он покинул нас этой ночью так же, как и прожил свою жизнь - с мужеством и достоинством", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение агентства.

Причиной смерти певца, как сообщается, стал рак легких.

Джонни Холлидей (настоящее имя — Жан-Филипп Лео Смет) родился 15 июня 1943 года в Париже. За свою карьеру он совершил более 400 турне, которые собрали более 15 миллионов зрителей. К 2005 году были проданы около 80 миллионов его дисков, 18 альбомов Холлидея стали платиновыми. Он также написал много песен в стиле шансона и музыку к фильмам.