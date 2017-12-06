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СМИ: палестинцы на улицах Вифлеема сожгли портреты Трампа


Участники антиамериканской демонстрации в Вифлееме сожгли на улицах города несколько портретов президента США Дональда Трампа. Как сообщил 6 декабря телеканал Al Mayadeen, таким образом они выразили протест против намерения администрации Белого дома перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Консульство США в Иерусалиме рекомендовало американским гражданам воздержаться от посещений Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима, где могут вспыхнуть массовые акции протеста, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На прошлой неделе на совещании в Белом доме Трамп, по словам представителей администрации, выразил мнение, что пора удовлетворить просьбу Израиля и перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Как ожидается, о своем решении американский президент объявит 6 декабря. Ранее целый ряд арабских лидеров высказался с предостережением по поводу планов Вашингтона.




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