За январь-ноябрь текущего года пассажиропоток в аэропортах Армении увеличился на 21,8%

Объем пассажирских перевозок в двух аэропортах Армении в январе-ноябре 2017 года составил 2 млн. 347 тыс. 265 человек, что превышает показатель за тот же период прошлого года на 21,8%.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ГУГА РА.

Объем пассажирских перевозок в двух аэропортах Армении в ноябре составил 193173 человек, что превышает показатель за тот же период прошлого года на 13,1%.

Объем пассажирских перевозок в ереванском международном аэропорту «Звартноц» в ноябре текущего года составил 178748 человек, что превышает показатель за тот же период прошлого года на 6%.

Объем пассажирских перевозок в ереванском международном аэропорту «Звартноц» в январе-ноябре 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, увеличился на 17,7%.

Объем же грузовых перевозок в ереванском международном аэропорту «Звартноц» в январе-ноябре 2017 года составил 20 573 тонн, что превышает показатель за тот же период прошлого года на 29,8 %.

Объем пассажирских перевозок в международном аэропорту «Ширак» Гюмри в ноябре текущего года составил 14425 человек. В ноябре 2016-го объем пассажирских перевозок составил 2175 человек.

Объем пассажирских перевозок в международном аэропорту «Ширак» Гюмри в январе-ноябре 2017 года составил 91 497 человек, показатель за тот же период прошлого года составлял 9864 человек.

За январь-ноябрь 2017 года число взлетов и посадок в международных аэропортах «Звартноц» и «Ширак», по сравнению с тем же периодом прошлого года, увеличилось на 18.7%.