Сенат Конгресса США утвердил нового министра внутренней безопасности

Сенат Конгресса США во вторник на заседании утвердил кандидатуру Кирстьен Нильсен на посту главы министерства внутренней безопасности (МВБ) США, на которое в основном ложится обязанность по реализации миграционной политики президента Дональда Трампа, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Данное решение поддержали 62 сенатора, то есть, за Нильсен голосовали не только республиканцы, но и некоторые демократы. 37 членов верхней палаты высказались против.

До этого 45-летняя Нильсен занимала должность первого заместителя главы аппарата Белого дома Джона Келли, который до этого возглавлял МВБ.

МВБ было создано в 2002 году, оно является одним из самых "молодых" правительственных ведомств. В сферу ответственности этого министерства входят борьба с терроризмом, защита границ, контроль за мигрантами, охрана общественной безопасности. Нильсен стала второй женщиной на посту главы МВБ - с 2009 по 2013 год на этой должности работала Джанет Наполитано.



