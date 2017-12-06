Саммит аравийских монархий в Кувейте завершился на сутки раньше

Первый с начала дипломатического кризиса в Персидском заливе саммит шести аравийских монархий (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия) длился меньше часа. Его участники успели согласовать коммюнике из 37 пунктов, посвященных самым различным темам. При этом заявлений по Катару так и не было сделано, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Несмотря на заявленный уровень, на встрече присутствовали лидеры лишь двух государств. Из приглашенных на саммит в Эль-Кувейт прибыл только эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Главы бойкотирующих Доху стран не приняли участие в форуме, ограничившись представителями правительств.

В финальном заявлении участники встречи подтвердили важность сохранения единства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), укрепления оборонных и экономических связей; призвали граждан Йемена объединиться против поддерживаемых Ираном мятежников-хуситов (сторонники движения "Ансар Аллах"); предостерегли о последствиях изменения статуса Иерусалима; заявили о приверженности борьбе с терроризмом и экстремизмом во всех его проявлениях и ликвидации его финансовых и информационных источников.

Кроме того, все шесть стран повторили единую позицию относительно вмешательства Ирана в дела стран региона, потребовав от Тегерана "прекратить финансировать и вооружать террористические группировки".