Губернатор Калифорнии объявил режим ЧС из-за лесных пожаров

Около 38 тыс. человек рекомендовано покинуть свои дома в связи с крупными природными пожарами в округе Вентура (штат Калифорния). В соседнем округе Лос-Анджелес эвакуация затронула около 150 тыс. человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на мэра города Эрика Гарсетти.

Начальник службы противопожарной охраны округа Лос-Анджелес Дэрил Осби информировал, что трое его подчиненных пострадали при тушении огня. Их жизнь вне опасности, среди населения пострадавших нет, заверил Осби.

Пламя во вторник распространилось на площади около 180 кв. км. Более 27 тыс. человек уже эвакуированы.

По данным газеты The Los Angeles Times, огонь уничтожил около 150 строений. Более 250 тыс. человек остались без электроэнергии. Губернатор Калифорнии Джерри Браун ввел режим чрезвычайной ситуации в округе Вентура.

В борьбе с огнем участвуют около 1 тыс. пожарных. В целях безопасности в округе Вентура и соседних районах закрыты школы и другие учебные заведения. Первый очаг возгорания возник вечером 4 декабря. С тех пор пожары распространяются в направлении города Вентура на тихоокеанском побережье.