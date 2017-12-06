Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 09:30 6-го декабря на дорогах Талина, Маралика, Артика, Ахуряна и Ашоцка идет снег.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.



Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 6-е декабря дорога Степанцминда-Ларс открыта для пассажирских и грузовых автомобилей при условии применения цепей.