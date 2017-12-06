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В Ереване в салоне горящего автомобиля обнаружен труп: есть задержанные


В Центр оперативного управления ереванского управления полиции в 00.05 6-го декабря поступило сообщение о том, что около роддома квартала Б-4 Юго-западного массива Еревана горит  автомобиль, в салоне горящего автомобиля имеется труп. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ;полиции Армении.

На место выехала оперативная группа. По адресу ул. Бабаджаняна, 13/2, в салоне автомобиля марки «Ниссан» был обнаружен труп Аршака Галстяна,  1979 г.р., с огнестрельными ранениями. В заднем салоне было обнаружено 6 гильз калибра 5.45.

Благодаря оперативным мероприятиям, удалось быстро установить личность жертвы.  По данному инциденту есть задержанные. Ведется розыск подозреваемого в преступлении.

Назначены экспертизы. Расследование продолжается.

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