В Ереване в салоне горящего автомобиля обнаружен труп: есть задержанные

В Центр оперативного управления ереванского управления полиции в 00.05 6-го декабря поступило сообщение о том, что около роддома квартала Б-4 Юго-западного массива Еревана горит автомобиль, в салоне горящего автомобиля имеется труп. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ;полиции Армении.

На место выехала оперативная группа. По адресу ул. Бабаджаняна, 13/2, в салоне автомобиля марки «Ниссан» был обнаружен труп Аршака Галстяна, 1979 г.р., с огнестрельными ранениями. В заднем салоне было обнаружено 6 гильз калибра 5.45.

Благодаря оперативным мероприятиям, удалось быстро установить личность жертвы. По данному инциденту есть задержанные. Ведется розыск подозреваемого в преступлении.

Назначены экспертизы. Расследование продолжается.