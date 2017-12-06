Предстоящие новости: 06.12.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 6 декабря отбудет в Вену, где 7-8 декабря примет участие в 24-м заседании Совета глав МИД государств-членов ОБСЕ. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 6 декабря в Вене встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта. Запланирована также встреча Эдварда Налбандяна с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедьяровым.

Кроме того, 9 декабря в Вене министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян проведет совещание с руководителями дипмиссий Армении в европейских странах и расположенных в Европе международных организациях.

Сегодня, 6-го декабря, состоится пресс-конференция посла Японии в Армении Эйджи Тагучи, посвященная 25-летию дипломатических отношений между Японией и Арменией.

Сегодня, 6-го декабря, состоится пресс-конференция начальника Управления жилищной политики и коммунальных инфраструктур Государственного комитета градостроительства при правительстве Армении Тани Арзуманян.

В Матенадаране состоится вручение сертификатов аспирантских стипендий ВАБС и Матенадарана.

В РАУ Государственный драматический театр имени В.Аджемяна города Гюмри представит премьеру «Глаза голубой собаки» по Гарсиа Маркесу.

В Центре народного творчества имени Шарамбеяна состоится открытие выставки Гагика Гаспаряна «Чердак памяти».

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