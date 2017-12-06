Европейские индексы - 05-12-17

МОСКВА, 6 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 5 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.08% и составил 13048.54 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.26% и составил 5375.53 пункта, британский FTSE снизился на 0.16% и составил 7327.50 пункта, российский MICEX снизился на 0.27% и составил 2113.69 пункта, а RTSI вырос на 0.06% и составил 1134.25 пункта.