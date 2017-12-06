Цены на цветные металлы - 05-12-17

ЛОНДОН, 6 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 5 декабря были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.14% и составила 2067.50 долларов США, цена на медь снизилась на 2.33% и составила 6675.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.66% и составила 2511.50 долларов США, цена на никель снизилась на 2.33% и составила 11125.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.13% и составила 19530.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.26% и составила 3156.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 1.85% и составила 66250.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.