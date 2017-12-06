В Лиге чемпионов состоятся последние встречи в группах E, F, G, H.

Как передает «Арменпресс», в группе E «Ливерпуль» примет московский «Спартак», «Марибор» встретится с «Севильей».

В группе F донецкий «Шахтер» встретится с «Манчестер Сити», «Фейнорд» встретится с «Наполи»

В группе G «Порту» встретится с «Монако», «Лейпциг» встретится с «Бешикташем».

В группе H мадридский «Реал» встретится с дортмундской«Боруссией», а «Тотенхэм»- встретится с АПОЭЛ.

Все встречи начинаются в 23:45 по ереванскому времени.