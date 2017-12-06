Следующим соперником Левона Ароняна является Максим Вашье-Лаграв:«London Chess Classic»

Следующий соперник Левона Ароняна в третьем туре «London Chess Classic» уже известен, это французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв.

Как передает «Арменпресс», в пятом туре Левон Аронян сыграет белыми.

После четвертого тура Левон Аронян набрал 2 очка. Лидирует Фабиано Каруана, который набрал 2,5 очка.

В этом году в этом турнире принимают участие чемпион мира Магнус Карлсен, победитель турнира на Кубок мира, лидер армянских шахмат Левон Аронян, Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Уэсли Со, Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Максим Вашье-Лаграв, Вишванатан Ананд и Майкл Адамс.

Турнир стартовал блиц-турниром, который состоялся 30-го ноября, а 1-11-го декабря пройдет классический турнир. Призовой фонд - 300.000 долларов.