Грант Мелкумян продолжает удачные выступления на Лондонском турнире.
Члены мужской сборной Армении по шахматам Грант Мелкумян и Габриэл Саргсян продолжают удачные выступления на Лондонском турнире.
Как передает «Арменпресс», в Лондонском турнире London Chess Classic FIDE OPEN состоялись игры 5-го тура. Грант Мелкумян и Габриэл Саргсян одержали победу.
Таким образом, после 5-го тура London Chess Classic FIDE OPEN Грант Мелкумян набрал 5 очков и продолжает лидировать. Габриэл Саргсян набрал 4 очка.Турнир London Chess Classic FIDE OPEN стартовал 2-го декабря и завершится 9-го декабря.
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