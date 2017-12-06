Грант Мелкумян продолжает удачные выступления на Лондонском турнире.

Члены мужской сборной Армении по шахматам Грант Мелкумян и Габриэл Саргсян продолжают удачные выступления на Лондонском турнире.

Как передает «Арменпресс», в Лондонском турнире London Chess Classic FIDE OPEN состоялись игры 5-го тура. Грант Мелкумян и Габриэл Саргсян одержали победу.

Таким образом, после 5-го тура London Chess Classic FIDE OPEN Грант Мелкумян набрал 5 очков и продолжает лидировать. Габриэл Саргсян набрал 4 очка.

Турнир London Chess Classic FIDE OPEN стартовал 2-го декабря и завершится 9-го декабря.