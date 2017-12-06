«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над московским ЦСКА: Лига чемпионов

«Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» одержал в последней игре победу над московским ЦСКА.

Как передает «Арменпресс», «Манчестер Юнайтед» одержал в последней игре победу над московским ЦСКА со счетом 2:1 и с 15-ю очками занял первое место в группе А, завоевав путевку в плей-офф. Мячи забили Ромелу Лукаку, Маркус Рэшфорд, и Алан Дзагоев.

Капитан сборной Армении и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян в этой игре не принимал участия.

В подгруппе швейцарский «Базель», победивший португальскую «Бенфику» со счетом 2:0, с 12-ю очками занял второе место.