Хор, рассказывающий о любви и тоске: Государственный академический национальный хор Армении празднует свой 80-летний юбилей

Президент Армении Серж Саргсян и госпожа Рита Саргсян сегодня в Национальном Академическом театре оперы и балета имени Ал. Спендиаряна присутствовали на концерте, посвящённом 80-летию Национальной Академической хоровой капеллы Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

По случаю юбилея Президент Республики поздравил и за вклад в сферу искусства наградил высокими государственными наградами и почётными званиями ряд представителей заслуженного коллектива.



"Ваше Святейшество,



Уважаемые дамы и господа,



Я ещё раз сердечно поздравляю с 80-летием создания Национальной Академической хоровой капеллы Армении. Хочу выразить благодарность им, а также их предшественникам за 80-летнее служение нашему народу. Хочу выразить благодарность маэстро Чекиджяну за его труд и поздравить с заслугами, с тем, что 56 лет маэстро с такой энергией и любовью руководит этим гармоничным коллективом.



Хочу выразить благодарность всем вам, тому зрителю, который в течение 80 лет с удовольствием наслаждался исполнениями этого славного коллектива. Поздравляю всех нас и желаю, чтобы Капелла продолжала свою деятельность очень долго, маэстро, и чтобы к Вашим 56, 57 годам прибавились десятилетия.

Поздравляю вас", - сказал Президент Республики в своём обращённом к хору поздравлении.

Государственный академический национальный хор Армении празднует свой 80-летний юбилей. 5-го декабря состоится посвященный юбилею праздничный концерт.

Государственный академический национальный хор Армении был основан в 1937 году, с 1961 года художественным руководителем и главным дирижером хора является маэстро Ованес Чекиджян.

Государственный академический национальный хор Армении выступал во всех областях Армении, за рубежом он дал 820 концертов в 180 городах мира. В Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Праге, Бейруте и других городах Государственный академический национальный хор Армении исполнял произведения армянских композиторов и мирового классического репертуара на 27 языках. Особо прославились исполнения Комитаса, в репертуаре Государственного академического национального хора Армении – произведения Баха, Генделя, Моцарта, Верди, Бетховена, Чайковского и др. Государственный академический национальный хор Армении записал диски патарагов Комитаса и Екмаляна.

В 1969 году Государственный академический национальный хор Армении удостоился звания «академического», а в 2012 году - «национального».

В 1980 году, в рамках культурной программы Московской олимпиады, исполнение Государственного академического национального хора Армении 9-й симфонии Бетховена было признано лучшим. Ованес Чекиджян удостоился медали «За дружбу народов».

Одно из исполнений Государственного академического национального хора Армении совместно с Российским симфоническим оркестром удостоилось Гран-При в Париже.

Среди наград Государственного академического национального хора Армении имеются госпремии СССР и АрмССР, награды Аббатства «Мхитарян», Министерства культуры Армении, Министерства диаспоры Армении и пр.