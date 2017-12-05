Телеканал «Матч ТВ» представил фильм о полузащитнике сборной Армении Генрихе Мхитаряне

Перед ключевым матчем группового турнира Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» - ЦСКА телеканал «Матч ТВ» представил фильм «Генрих XXII» о полузащитнике сборной Армении и МЮ Генрихе Мхитаряне.

Как сообщает Арменпресс, в нем Мхитарян рассказал о своей семье, карьере, дружбе со Златаном Ибрагимовичем и многом другом.

«Для меня очень больно и обидно, что отца сейчас нет рядом со мной. Он физически не видит, чего я достиг и чего смогу достигнуть. Я думаю, каждый футболист захотел бы, чтобы его отец был рядом с ним и радовался достижениям сына. Дома иногда возникают мысли, что будь он рядом, все могло быть по-другому. Может, я бы и не оказался в «Манчестер Юнайтед»… Если бы не его болезнь, может, мы бы и не вернулись из Франции в Армению. Не могу предсказать, что было бы. Когда представляю, что будь он рядом и видя, где я сейчас – это наталкивает меня на мысль, что если бы мой сын добился таких успехов и играл бы за «Манчестер Юнайтед» - я бы просто с ума сошел», - сказал Мхитарян.

Говоря о жизни в «Манчестере», полузащитник подчеркнул, что часто выбирается в город, чтобы поужинать.

«Мне тут очень нравится, зимой проводят Рожественские ярмарки, тут очень классно в это время! Дают блинчики с шоколадной пастой, вино, в общем – все новогоднее. Армянский ресторан – один из первых, который я посетил, когда приехал в Манчестер. Я познакомился с хозяином, мы сейчас очень хорошо дружим, и я надеюсь, что эта дружба будет продолжаться!» - рассказал Мхитарян.

Мхитарян отметил, что последним игроком, которого он приглашал в ресторан, был Златан Ибрагимович, как раз перед игрой с «Сент-Этьеном», когда он забил три мяча.

«Мы сфотографировались с шеф-поваром, а после вкусной армянской еды Златан и оформил хет-трик. Хорошие воспоминания! У Златана очень тяжелый характер и не всем он подходит. Люди не понимают его шутки и о чем он говорит. Может, просто не хотят понять? Но у меня с первого дня с ним хорошие отношения. Даже когда он восстанавливался вне «Манчестера», мы общались, держали связь.

Все знают, что Ибрагимович считает себя богом. Но когда мы приземлились в Ростове, я ему сказал: «Вот видишь, кто тут бог теперь?» Шучу. Просто было очень много армян, все кричали мое имя. После этого он понял, что там есть и другой бог – это я», - пошутил спортсмен.

Мхитарян отметил, что никогда не обращал внимания на финансовые условия. Он отмечает, что если думать об этом, футбол на второй план уйдет.

«Я всегда думал, что если будешь играть в топовых командах и показывать хороший футбол, то деньги сами будут на твоем банковском счету. Я даже до сих пор не знаю, сколько точно зарабатываю. Сумму контракта, конечно, знаю, но сколько в месяц получаю – понятия не имею. Это не так важно. Для меня главное – играть и получать удовольствие. Мне еще 28 лет, хочется пару лет поиграть на высшем уровне, а потом уже думать, как зарабатывать деньги», - подчеркнул армянский футболист.