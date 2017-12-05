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Азар отказался от нового контракта с «Челси» ради возможности перейти в «Реал»


«Челси» предложил Эдену Азару новый контракт, по которому бельгиец стал бы самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на sportbox.ru, лондонцы предложили 26-летнему хавбеку контракт с еженедельным окладом в размере 300 тысяч фунтов, но получили отказ. Футболист надеется, что получит предложение о трансфере в «Реал».

Соглашение Азара с «Челси» рассчитано до 2020 года. В текущем сезоне бельгиец забил восемь голов и сделал шесть передач в 19 матчах.



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