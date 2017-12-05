Указом президента Армении Сержа Саргсяна, генерал-лейтенант Айказ Баграмян освобожден с должности заместителя начальника Генштаба ВС Армении. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.