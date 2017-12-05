Хосров Арутюнян заверил, что принятие Таможенного кодекса ЕАЭС не приведет к подорожаниям

Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по экономическим вопросам Хосров Арутюнян заверяет, что принятие Таможенного кодекса ЕАЭС не приведет к подорожаниям, так как он не связан с таможенными пошлинами. Как сообщает Арменпресс, в беседе с журналистами депутат заверил, что Таможенный кодекс только упрощает таможенные процессы в пользу хозяйствующих субъектов.

«Что касается увеличения таможенных пошлин на границе на импортируемые из третьих стран товаров, то все товары, собственное производство существует в странах ЕАЭС, то увеличение пошлин не приведет к подорожанию этих товаров, так как будет защищать внутреннего производителя, и у нас будет собственное производство товаров на территории ЕАЭС», - сказал Арутюнян.

Депутат добавил, что разговоры о том, что повышение пошлин на таможенной границе приведет к тотальному подорожанию товаров, не соответствует действительности.

Депутат не опроверг, что есть товары, которые, возможно, подорожают. На вопрос, может ли гарантировать, что в ближайший год жизнь граждан Армении улучшится, Арутюнян отметил: «Я только могу сказать, что не ухудшится».