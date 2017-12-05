Карине Арутюнян избрана ректором Ереванского государственного университет языков и социальных наук имени В. Я. Брюсова.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе вуза, заседание Совета попечителей состоялась 5 декабря. В повестке заседания стол вопрос об избрании ректора.

Все 24 присутствующих на заседании члена Совета проголосовали за Арутюнян.