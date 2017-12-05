Премьер-министр Армении считает проект «YES Armenia» хорошим примером сотрудничества Армения-ЕС

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял участие в официальном открытии проекта «YES Armenia» для молодых специалистов. Проект является уникальной возможностью для молодых специалистов участвовать в процессе развития страны, а также способствовать модернизации сферы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, поздравив партнеров ЕС и сотрудников Центра стратегических инициатив по случаю официального открытия их совместного проекта «YES Armenia», премьер-министр отметил:

«Вдохновляет, что в результате этого проекта в сферу государственного управления вовлечены 20 армянских молодых талантливых людей из Армении и Диаспоры. Вы прошли сложный процесс отбора и были выбраны из более чем 300 претендентов. Я желаю вам успеха. Я надеюсь, вы оправдаете наши ожидания, и вы получите все, что захотите от проекта».

По словам премьера, проект «YES Armenia» является еще одним хорошим примером сотрудничества между Арменией и ЕС. Он включает в себя ряд важных моментов: вовлечение молодежи в государственное управление, участие молодых и талантливых кадров диаспоры, консолидация усилий государства и его международных партнеров в представляющих взаимный интерес сферах.

«В результате проекта«YES Armenia» 20 молодых людей - 12 из Армении и 8 из диаспоры, от США до Китая, будут работать в министерствах и других государственных органах в течение предстоящего года», - сказал Карен Карапетян.