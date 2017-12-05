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Премьер-министр Армении провел совещание по вопросам развития города Ванадзора


Премьер-министр Армении Карен Карапетян 5 декабря провел совещание, в ходе которого был обсужден мастер-план развития города Ванадзора. План разработан опытными экспертами из Палермо и Москвы на основе действующей концепции.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, мастер-план включает в себя около десяти мест, представляющих потенциальный интерес для инвесторов.

Было доложено, что создана рабочая группа, которая будет работать над улучшением общего внешнего вида города, озеленением, улучшением инфраструктур, а также брендирования.

Премьер поручил продолжать активные работы, доработать мастер-план четкими расчетами и инвестиционными проектами, которые будет возможно представить инвесторам.



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