Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с исполнительным директором компании «Arriva» Даниэлем Адамка. «Arriva» является одним из крупнейших транспортных операторов Европы. На встрече присутствовал также Чрезвычайный и полномочный посол Чешской Республики в Армении Петр Микиска.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, представив мероприятия городских властей, направленные на реформу в сфере общественного транспорта Еревана, мэр Тарон Маргарян подчеркнул, что реформа транспортной системы является одной из главных задач повестки дня мэрии Еревана, и в этом направлении за последние годы предпринимаются конкретные шаги.

«Для реализации программы реформ общественного транспорта Еревана мы создали рабочую группу, в которую входит также международная консалтинговая компания. В результате нашего сотрудничества будет составлена конкретная программа реформы. Наша цель - адаптировать успешный европейский опыт в Ереване, принимая во внимание также требования наших сограждан», - подчеркнул Тарон Маргарян.

Выразив благодарность за теплый прием, исполнительный директор компании «Arriva» Даниэль Адамка придал особую важность подходу мэра Еревана к реформе в сфере общественного транспорта и подчеркнул, что их компания заинтересована в программе единой маршрутной сети Еревана.

«Господин мэр, наша компания работает в 14 странах Европы. Помимо производства автобусов компания также занимается разработкой новых технологических подходов транспортных средств. С этой точки зрения мы выражаем готовность принять участие в программе реформ транспортной системы Еревана», - отметил Даниэль Адамка.

Еще раз подчеркнув готовность мэрии к сотрудничеству, мэр Тарон Маргарян предложил совместно с рабочей группой подробно обсудить направления возможного сотрудничества, что предоставит возможность наметить перспективы взаимодействия.