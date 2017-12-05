Армения может стать мостом между ЕАЭС и ЕС, между Ираном и ЕС: Шармазанов

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом открывает новую страницу в армяно-европейской повестке дня. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов.

«Еще раз подтверждая озвученную многократно мысль о том, что стержнем данных отношений являются вопросы последовательной демократизации Армении, считаю необходимым отметить, что данное соглашение может ускорить институциональные реформы в нашей стране», - сказал вице-спикер.

Шармазанов также подчеркнул, что данным соглашением Армения может стать мостом между ЕАЭС и ЕС с одной стороны, и между Ираном и ЕС – с другой.