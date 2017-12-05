Названы лучшие клипы года
Издание Pitchfork составило рейтинг из 20 лучших музыкальных клипов 2017 года. Лидером оказалось видео на песню The Gate исландской певицы Бьорк, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
Режиссером ролика выступил Эндрю Томас Хуан. В «калейдоскопическом» клипе исполнительница одета в наряды от дизайнера Gucci Алессандро Микеле.
На второй строчке — видео на HUMBLE. Кедрика Ламара, снятое Дейвом Майерсом. Замыкает тройку ролик на трек The Story of O.J. рэпера Джей-Зи.
В список также попали клипы на песни таких артистов, как Charli XCX, Кендрик Ламар, Fever Ray, Kamasi Washington, St. Vincent, Young Thug и King Krule.
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