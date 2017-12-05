Могерини назвала сделку с Ираном ключевым вопросом европейской безопасности

Последовательное выполнение ядерной сделки с Ираном - это ключевой вопрос европейской, региональной и глобальной безопасности. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Я заявила, что с точки зрения ЕС продолжение выполнения ядерной сделки с Ираном - это ключевой стратегический приоритет европейской, а также глобальной и региональной безопасности", - сказала она.





