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Могерини назвала сделку с Ираном ключевым вопросом европейской безопасности


Последовательное выполнение ядерной сделки с Ираном - это ключевой вопрос европейской, региональной и глобальной безопасности. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Я заявила, что с точки зрения ЕС продолжение выполнения ядерной сделки с Ираном - это ключевой стратегический приоритет европейской, а также глобальной и региональной безопасности", - сказала она.



 



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