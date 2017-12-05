Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-12-17

ЕРЕВАН, 5 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 5 декабря, курс доллара США вырос на 0.32 драмa и составил 484.66 драм. Курс евро вырос на 0.33 драмa и составил 574.52 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 8.26 драм. Курс британского фунта вырос на 0.23 драмa и составил 650.75 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 18.82 драмa и составила 19843.13 драм. Цена серебра сократилась на 1.23 драмa и составила 254.46 драм. Цена платины сократилась на 83.89 драмa и составила 14460.26 драм.