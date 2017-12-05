Азиатские индексы выросли - 05-12-17

ТОКИО, 5 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.37% и составил 22622.38 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.23% и составил 1790.97 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.18% и составил 3303.68 пункта, а HANG SENG снизился на 1.01% и составил 28842.80 пункта.