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Власти Испании изъяли из контейнеров с бананами шесть тонн кокаина


Власти Испании изъяли почти шесть тонн кокаина в городе Альхесирас. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Зоидо в Twitter.

"Гражданская гвардия Испании взяла под контроль 5,9 тонны кокаина в Альхесирасе. Рыночная стоимость наркотика составляет 210 миллионов евро (250 миллионов долларов, 14,6 миллиарда рублей)", — сообщил Зоидо.

По данным МВД, кокаин находился в контейнерах с бананами, которые прибыли из Колумбии.

Как сообщает агентство EFE, изъятый кокаин стал второй крупнейшей партией после 1999 года, когда власти задержали груз с шестью тоннами этого наркотика.

Задержаны три человека, в том числе представитель компании-импортера, перевозившей груз.

 

 



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