Генетики рассказали, почему не работают диеты

Результативность той или иной диеты зависит от генетики конкретного человека, к такому выводу пришли исследователи из университета Texas A&M, их работа опубликована в журнале Genetics, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На проведение исследования ученых побудили данные, которые свидетельствуют о том, что, несмотря на широкое распространение разнообразных диет и государственных программ по поддержке здорового образа жизни, число американцев с ожирением растет. Ученые использовали искусственно выведенные линии лабораторных мышей с четырьмя разными генетическими типами. Грызуны получали четыре наиболее распространенных вида человеческого питания — "западный" (богатый жирами и очищенными углеводами), кетогенный (с высоким содержанием жиров, белков, и низким — углеводов), средиземноморский (зерновые и экстракт красного вина), японский (рис и экстракт зеленого чая).

После шести месяцев наблюдений ученые зафиксировали разное влияние диет на различные генетические группы. Так, три группы мышей, употреблявшие средиземноморскую диету, оказались здоровыми, а у четвертой она вызвала ожирение и нарушение обмена веществ. Грызуны одной из групп оставались здоровыми, потребляя все виды питания кроме японской, — из-за нее у мышей начала отказывать печень.

Хуже других отразился на всех группах мышей американский тип питания. В двух группах у животных началось ожирение. У мышей из других групп зафиксировали увеличение количества жира в печени.

Авторы исследования уверены, что полученные данные говорят о том, что универсальной диеты, подходящей всем, не существует.