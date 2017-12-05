Заместитель председателя КГД не прогнозирует значительного роста цен в Армении с января 2018 года

Заместитель председателя Комитета по государственным доходам Армении Вахтанг Мирумян отмечает, что нет необходимости ожидать значительного роста цен в Армении с января 2018 года

Как сообщает Арменпресс, комментируя вопрос о том, какой рост цен нужно ожидать в Армении с января 2018 года в связи с вступлением в силу общих таможенных пошлин ЕАЭС, Вахтанг Мирумян сказал: «Для Армении срок общего освобождения от тарифов Евразийского экономического союза постепенно истекает для каждого тип продукта к 2020 году. В целом сложно сказать, ожидается рост цен или нет».

По словам Мирумяна, импорт из стран-членов ЕАЭС не облагается таможенными пошлинами, другими словами, если Армения заменяет импорт из третьих стран импортом из государств-членов ЕАЭС, это означает, что увеличение таможенного сбора не влияет на этот товар.

«Во-вторых, у нас есть соглашения о свободной торговле с другими нашими странами-партнерами. Если импорт этого продукта будет заменен импортом одной из таких стран, получится, что влияния на таможенные сборы и цены не будет», - отметил он.

Он заявил, что сумма всех вышеупомянутых компонентов позволяет правительству Армении предположить, что нет необходимости ожидать значительного повышения цен в Армении с января 2018 года.

Комментируя существующее повышение цен, заместитель председателя КГД сказал, что они не обусловлены таможенными сборами.