Режиссер Квентин Тарантино вместе с продюсером и режиссером Джей Джей Абрамсом снимут новый полнометражный фильм по мотивам знаменитого телесериала "Звездный путь" (Star Trek, 1966 - 1969). Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в понедельник журнал Hollywood Reporter.

По его сведениям, оба кинематографиста планируют съемки на площадках киностудии Paramount Pictures. Тарантино рассчитывает получить право заняться режиссурой картины.

Журнал напоминает, что Абрамс фактически возродил интерес зрителей к сериалу, сняв в 2009 году фильм "Звездный путь" и закрепив успех в 2013 году продолжением "Стартрек: Возмездие". Режиссер уделяет не меньшее внимание проекту "Звездные войны", правами на которую владеет основанная режиссером Джорджем Лукасом киностудия Lucasfilm. Абрамс создал полнометражную ленту "Звездные войны: Пробуждение силы", продюсировал "Звездные войны: Последние джедаи" и будет снимать "Звездные войны: Эпизод 9", которые выйдут на экраны в 2019 году.

Paramount Pictures ранее сообщала о планах заняться съемками четвертого по счету полнометражного фильма "Звездный путь". В нем актер Крис Пайн должен снова сыграть капитана Кирка, а Крис Хемсворт - его отца. Но киностудия не раскрывает, кому она доверит режиссуру ленты. Предыдущая часть франшизы "Стартрек: Бесконечность" была встречена благожелательно критиками, однако собрала в мировом прокате только $343,4 млн. Это меньше, чем любая предыдущая часть, уточнил журнал.