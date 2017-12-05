В Армении разведчики ЮВО приступили к практическим занятиям на высокогорном полигоне «Камхуд»

Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении на полигоне «Камхуд» приступили к одиночной подготовке в условиях высокогорья на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, военные инструкторы в полевых условиях обучают разведчиков преодолевать простые и сложные препятствия, управлять штатной военной техникой в «экстремальных» условиях, вести скоростную стрельбу из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевых машин по подвижным и не подвижным целям.

Половина занятий по огневой, тактической, специальной подготовке и вождению боевых машин пройдет в ночное время суток с использованием прицелов и приборов ночного видения.

Всего, на полевые занятия привлечено более 300 военнослужащих, экипированных в современную экипировку «Ратник», и более 100 единиц военной специальной техники, в том числе современные комплексы разведки «Стрелец» и «Радиолампа».