Немецкие пилоты отказались выполнить более 200 рейсов с депортируемыми беженцами

Пилоты ряда немецких авиакомпаний отказываются выполнять авиарейсы, на которых должны быть депортированы беженцы, получившие отказ в убежище в Германии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник британская газета Independent.

Отмечается, что в период с января по сентябрь этого года по этой причине были отменены не менее 222 рейсов. Чаще других от авиарейсов отказывались экипажи компании Lufthansa и ее дочернего подразделения Eurowings.

По словам членов экипажей, они выступают против отправки беженцев обратно на родину, например, в Афганистан, так как ситуация в сфере безопасности в таких странах до сих пор остается напряженной.

Согласно данным федерального управления по делам миграции и беженцев ФРГ, за первую половину 2017 года в Германии были рассмотрены более 388 тыс. запросов на получение убежища в стране.