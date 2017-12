Ученые выяснили, как жирная пища разрушает организм

"Вредные" жиры, такие как пальмовое масло и животный жир, разрушают клеточные мембраны и приводят к гибели клеток. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Science, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ученые Колумбийского университета разработали новый метод микроскопии, с помощью которого смогли отследить влияние насыщенных жирных кислот на организм после их поглощения клетками. При этом специалисты заменили атомы водорода на тяжелый изотоп дейтерий, не меняя химических свойств соединения, что значительно упростило наблюдение за кислотами.

Выяснилось, что насыщенные жирные кислоты присоединяются к составу плазматической мембраны, создают затвердевшие участки и нарушают ее эластичность. Когда клетка поглощает слишком много подобных соединений, она теряет свои естественные свойства и разрушается.

Исследователи также установили, что ненасыщенные жирные кислоты, сожержащиеся в рыбе, растительных маслах и орехах, наоборот, способны нейтрализовать негативный эффект "вредных жиров", способствуя растворению липидных бляшек.