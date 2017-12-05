Бывший король Румынии Михай I скончался в Швейцарии

Бывший король Румынии Михай I скончался во вторник в своей швейцарской резиденции в возрасте 96 лет. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил Королевский дом Румынии.

В марте 2016 года у экс-монарха было обнаружено онкологическое заболевание. Михай перенес хирургическое вмешательство и оставил общественную жизнь. Хранителем короны была назначена его старшая дочь Маргарета.

Завершивший жизненный путь Михай - последний глава государства периода Второй мировой войны, который общался со Сталиным, Черчиллем, Рузвельтом. Он - один из пяти иностранцев - кавалеров высшего советского военного ордена "Победа".

У экс-монарха остались пять дочерей, пять внуков и внучек и трое правнуков и правнучек.





