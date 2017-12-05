Сторонники Саакашвили освободили политика из микроавтобуса

Сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили силой освободили его из микроавтобуса, где его удерживали силовики, и пытались увезти. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Политик был задержан силовиками еще утром, но до сих пор правоохранителям не удавалось вывезти Саакашвили.

Сначала сторонники политика забрались на микроавтобус и взломали заднюю дверь, после этого освободили Саакашвили силой.

Освободив его из микроавтобуса, сторонники окружили политика и уводят его от силовиков. При этом из толпы Саакашвили показывал одну руку, на которой одеты наручники.