Генпрокурор Украины заявил, что Саакашвили организовывал митинги на деньги Януковича

Лидер "Движения новых сил" и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили использовал деньги экс-президента Украины для организации митингов на Украине с целью захвата власти. Как передает Арменпресс, об этом во вторник заявил на брифинге генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Мы выявили сотрудничество ряда политиков, в первую очередь Саакашвили, с членами преступной группировки Януковича, в первую очередь Сергея Курченко. За их деньги Михаил Саакашвили и его приближенные финансировали организованные ими акции протеста, целью которых был захват власти на Украине", - сказал Луценко.

По его словам, в частности, $0,5 млн, "были вручены" доверенному лицу Саакашвили Севериону Дангадзе.

Луценко добавил, что Генпрокуратура Украины будет ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте для Саакашвили.

"Михаилу Саакашвили, на завтрашнем суде мы будем инкриминировать статью 256 "Содействие участникам преступной организации и сокрытие их деятельности", санкция которой позволяет нам ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте с браслетом", - сказал он.





