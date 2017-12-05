ВЦИОМ: Лукашенко и Назарбаев пользуются у россиян наибольшим доверием среди лидеров СНГ

Президенты Белоруссии и Казахстана Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев возглавляют в России рейтинг доверия лидерам государств - членов Содружества Независимых Государств. Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Лукашенко вызывает доверие у 62% россиян, а Назарбаев - у 56%, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По результатам опроса, представленным во вторник на пресс-конференции в ТАСС, "Белоруссия и Казахстан среди стран - членов СНГ пользуются наибольшей симпатией и поддержкой граждан России". Эти государства считают "самыми стабильными и успешными" большинство участников исследования: Белоруссию таковой назвали 60% респондентов, Казахстан - 41%. За ними следуют Армения (16%), Азербайджан (14%), Грузия (10%), Узбекистан (7%), Туркмения (7%), Киргизия (5%), Молдавия (4%), Таджикистан (3%), и Украина (1%).

Эксперты ВЦИОМ также отмечают, что россияне называют Белоруссию (64%) и Казахстан (57%) главными партнерами своей страны на мировой арене. Отвечая на вопрос о том, какая из стран является самым надежным партнером России, после Белоруссии и Казахстана респонденты назвали Армению (16%), Азербайджан (10%), Киргизию (8%) и Узбекистан (8%). Далее по убывающей следуют Грузия (6%), Таджикистан (5%), Молдавия (5%), Туркмения (5%) и Украина (1%).

По критерию обеспечения прав русскоязычного населения Белоруссия (66% - по сравнению с 27% в 2010 году) и Казахстан (38% - по сравнению с 18% в 2013 году) вновь заняли первые позиции в списке стран Содружества. За ними следуют Армения (11%), Азербайджан (6%), Грузия (6%), Молдавия (6%), Украина (5%), Узбекистан (5%), Киргизия (5%), Таджикистан (4%), Туркмения (2%). "Отмечается позитивная динамика и рост показателей в отношении соблюдения прав русскоязычного населения, - сказала директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова, представляя исследование. - Это можно рассматривать как результат государственной политики и свидетельство того, что русскоязычное население чувствует себя более уверенно, чем пять-шесть лет назад".

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 17-18 ноября нынешнего года по телефону среди 1,2 тыс. респондентов.





