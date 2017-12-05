Генрих Мхитарян в заявке «Манчестер Юнайтед» отсутствует: M.E.N.
Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян в заявке «Манчестер Юнайтед» перед матчем последнего тура группового этапа Лиги чемпионов против московского ЦСКА отсутствует.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Manchester Evening News. Футболисты «Манчестер Юнайтед» перед матчем последнего тура группового этапа Лиги чемпионов против московского ЦСКА собрались в гостинице The Lowry в Манчестере, и полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна в их числе не было.
Матч «Манчестер Юнайтед» - ЦСКА состоится 5-го декабря в 23:45 по ереванскому времени.
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