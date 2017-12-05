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Заместитель начальника Генштаба ВС Армении Айказ Багманян подал рапорт об отставке


Заместитель начальника Генштаба ВС Армении Айказ Багманян подал рапорт об отставке. Как передает «Арменпресс», 5-го декабря  об этом в беседе с журналистами сказал министр обороны Армении Виген Саргсян.

«По моему призыву, заместитель начальника Генштаба ВС Армении Айказ Багманян подал рапорт об отставке. Подобные решения принимает президент Армении. Причина того, что я призвал его подать рапорт об отставке – неисполнение наших рабочих договоренностей, что несовместимо с дальнейшим совместным несением службы»,- сказал министр обороны Армении Виген Саргсян.

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