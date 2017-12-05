Освобождение от уголовной ответственности за уклонение от воинской службы против уплаты денежной суммы после 2019 года более практиковаться не будет

Освобождение от уголовной ответственности за уклонение от воинской службы для лиц, которым исполнилось 27 лет, против уплаты денежной суммы после 2019 года более практиковаться не будет: продление законопроекта об этом делается в последний раз, до 31-го декабря 2019 года. Как передает «Арменпресс», об этом во время обсуждений в НС Армении соответствующего законопроекта заявил заместитель министра обороны Армении Артак Закарян. По его словам, имея добрые намерения, этот закон остается законом об уклонистах, нежелающих служить в ВС Армении.

«Мы думаем, что закон служил лазейкой для уклонистов, и мы предлагаем вывести его из оборота. Мы, в то же время, повысили порог платежей»,- заявил заместитель министра обороны Армении Артак Закарян. По его словам, уклонистам дается последняя возможность уплатить деньги и получить освобождение от уголовной ответственности за уклонение от воинской службы.

О том, что закон продлевается в последний раз, заявила и зампредседателя НС Армении Арпинэ Ованнисян.