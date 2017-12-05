Суд в Испании снял ордер на арест Пучдемона

Верховный суд Испании снял международный ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, как передает Арменпресс, об этом сообщается в Twitter органов судебной власти страны.

"Судья Пабло Льярена принял решение снять ордер на арест бывшего главы правительства (Каталонии) Пучдемона и тех бывших членов правительства, которые находятся в Бельгии", — сообщил суд.