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Суд в Испании снял ордер на арест Пучдемона


Верховный суд Испании снял международный ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, как передает Арменпресс, об этом сообщается в Twitter органов судебной власти страны.

"Судья Пабло Льярена принял решение снять ордер на арест бывшего главы правительства (Каталонии) Пучдемона и тех бывших членов правительства, которые находятся в Бельгии", — сообщил суд.

 

 

 

 



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