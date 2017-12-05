Время в Ереване: 11:07:36,   5 Декабрь

Каток на Лебедином озере откроется 8-го декабря


Каток на Лебедином озере откроется 8-го декабря. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал вице-мэр Еревана Арам Сукиасян.

По его словам, 11-го декабря в "Ледовой арене имени Ирины Родниной" состоится премьера ледового шоу "К будущему", спектакли пройдут также 26-го и 28-го декабря, исключительно силами питомцев  шко;ы имени Ирины Родниной.

«С 10-го декабря на Северном проспекте пройдет традиционная новогодняя ярмарка»,- сказал вице-мэр Еревана Арам Сукиасян.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации