Каток на Лебедином озере откроется 8-го декабря. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал вице-мэр Еревана Арам Сукиасян.

По его словам, 11-го декабря в "Ледовой арене имени Ирины Родниной" состоится премьера ледового шоу "К будущему", спектакли пройдут также 26-го и 28-го декабря, исключительно силами питомцев шко;ы имени Ирины Родниной.

«С 10-го декабря на Северном проспекте пройдет традиционная новогодняя ярмарка»,- сказал вице-мэр Еревана Арам Сукиасян.