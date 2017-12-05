Встреча Лаврова и Тиллерсона состоится 7 декабря в Вене

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведут встречу 7 декабря в Вене. Как передает Арменпресс, об заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая в Общественной палате РФ.

"Нельзя говорить, что диалога нет. Он идет и по некоторым направлениям довольно интенсивно, в том числе регулярно контактируют министр Сергей Лавров и госсекретарь Рекс Тиллерсон, - сказал Рябков. - Их ближайшая встреча состоится, видимо, уже послезавтра (7 декабря)".





