Эксперты предупредили о вынужденной смене работы 375 млн человек из-за автоматизации

Автоматизация значительного числа отраслей экономики будет одной из важнейших тенденций в ближайшие десятилетия, из-за которой от 75 млн до 375 млн человек (3-14% мировой рабочей силы) будут вынуждены сменить сферу деятельности, говорится в докладе консалтинговой фирмы McKinsey & Co, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Более того, всем работникам необходимо будет адаптироваться, поскольку их профессии будут развиваться вместе со всё более способными машинами", - добавляют эксперты McKinsey. Они подчеркивают, что речь идет не столько о потере рабочих мест для экономики, сколько о масштабных изменениях занятости.

Как отмечается в докладе, в ближайшие годы могут быть автоматизированы около 30% всех функций для 60% существующих сейчас профессий.

В случае умеренного развития технологий к 2030 году могут быть автоматизированы 23% суммарных человеко-часов во всех сферах деятельности в США. В связи с этим до 13% занятых могут быть вынуждены искать работу в других отраслях. Если же автоматизация пойдет быстрыми темпами, то сменить сферу деятельности придется уже 33% работающих американцев.

В Китае потенциал автоматизации составляет 16% человеко-часов (по умеренному сценарию), в Германии - 24%.