Эдвард Налбандян встретится в Вене с Эльмаром Мамедьяровым

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 6 декабря отбудет в Вену, где 7-8 декабря примет участие в 24-м заседании Совета глав МИД государств-членов ОБСЕ. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 6 декабря в Вене встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта. Запланирована также встреча Эдварда Налбандяна с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедьяровым.

Кроме того, 9 декабря в Вене министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян проведет совещание с руководителями дипмиссий Армении в европейских странах и расположенных в Европе международных организациях.