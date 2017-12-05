Шарль Азнавур и Яир Аурон совместно приняли участие в телепередаче французского канала

Именитый шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур и изеаильский исследователь, преподаватель и геноцидолог Яир Аурон совместно приняли участие в телепередаче французского канала La grande librairie.

Как передает «Арменпресс», во время телепередачи говорилось и о книге Яира Аурона «Израиль и Геноцид армян».

Яир Аурон в 2016 году издал свою книгу «Спасители и бойцы: Семья Азнавур и «красное полотнище» в оккупированном нацистами Париже», о которой также говорилось во время телепередачи.