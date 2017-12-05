Специалисты NASA разработали новые колеса для марсоходов

Колеса новой конструкции для марсоходов разработали специалисты исследовательского центра NASA имени Джона Гленна в Кливленде (штат Огайо). Как сообщила в понедельник телекомпания NBC, колесо изготовлено из сверхгибкой мелкоячеистой сетки, созданной из никель-титанового сплава. При наезде на неровность на марсианской поверхности такое колесо способно деформироваться, а затем принимать первоначальную форму, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Колеса новой конструкции могут быть использованы при создании марсохода, предназначенного для Mars Sample Return Mission ("Экспедиция с возвратом пробы марсианского грунта на Землю"), которая может состояться в 2020 году.